النائب خليل: لتوسيع المشاركة في الانتخابات ونحن نثق باهلنا وخياراتهم

سأل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “هل لدى أحد من أولئك الذين يخوضون اليوم المعركة الانتخابية تحت عنوان مواجهتنا ولوائحنا، خدمة واحدة او موقف واحد أو إجراء تنفيذي واحد قام به أو حتى مشروع متكامل للخروج من الازمات التي نعيش؟”.

وقال خليل “نحن أمام محاولة تصفية حسابات وطرح شعارات تنتقم من كل انتصاراتنا، لهذا علينا أن ننتصر لدورنا وموقعنا وموقفنا وخطنا ونهجنا في 15 أيار، بهذه الطريقة يجب أن نفكر مع هذا الاستحقاق”، وتابع “نحن نثق بأهلنا وبخياراتهم وبأنهم مستعدون لتجاوز كل الواقع المؤلم من أجل انتصار قضيتهم”، واضاف “لكن الأمر الأساس اليوم هو مستوى المشاركة وأن نمارس حقيقة الاستفتاء في هذه المعركة الانتخابية من خلال توسيع المشاركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام