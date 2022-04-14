الرئيس بري ندد بعدوانية العدو الاسرائيلي وتدنيسه للمقدسات في فلسطين المحتلة

ندد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “بتمادي قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها للقواعد والاعراف الإنسانية كافة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك”.

وإستغرب الرئيس بري “الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل المنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الاسرائيلية وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود”، وتابع “بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته وإحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه صمت القبور، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي اخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر”.

واستقبل الرئيس بري وفدا قياديا من حركة “حماس”، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة ونائب رئيس منطقة الخارج موسى أبو مرزوق، حيث جرى استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام