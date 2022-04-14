الدفاع الروسية: علماء أمريكيون أجروا اختبارات مواد بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 16:50

الدفاع الروسية: علماء أمريكيون أجروا اختبارات مواد بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 46 mins 14 April، 2022
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