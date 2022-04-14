حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 15:14

حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة

منذ 4 mins 14 April، 2022
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