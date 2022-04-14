الكرملين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في البلطيق: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 15:12

الكرملين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في البلطيق: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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