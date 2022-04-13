الدفاع الروسية تتوعد بتدمير مراكز صنع القرار في أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية، ستقوم بتوجيه ضربات لمراكز صنع القرار في أوكرانيا، بما فيها كييف، إذا تواصلت المحاولات التخريبية وقصف المنشآت على الأراضي الروسية.

وقال كوناشينكوف: “نرى محاولات تخريبية وقصف من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية؛ إذا استمرت مثل هذه المحاولات، فإن القوات المسلحة الروسية ستوجه ضربات لمراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف؛ وهو ما امتنع عنه الجيش الروسي حتى الآن “.

هذا وتستمر منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك