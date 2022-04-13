قناة المنار مع المقاومين الفلسطينيين في جنين

ودعَ الفلسطينيون الشهيدَ محمد عساف الذي قضى برصاصِ قواتِ الاحتلال الإسرائيلي خلالَ اقتحامِها مدينةَ نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأصيب العشراتُ برصاصِ قواتِ الاحتلال خلالَ عدوانِها الذي طالَ احياءَ المدينة . وقد اندلعت اشتباكاتٌ بينَ قوات ِالاحتلالِ وشبانٍ فلسطينيين في بلداتِ بيتا واللبن الشرقية أدت إلى وقوعِ أكثرَ من ثلاثينَ إصابة ًبعدَ أن أطلقَ عناصرُ الاحتلالِ الرصاصَ الحيَّ والمطاطيَ وقنابلَ الصوتِ والغازِ تجاهَ الشبانِ الذين تصدَّوا لاقتحامِ المستوطنين الصهاينةِ بحمايةِ شرطة ِالاحتلالِ لقبرِ يوسف في نابلس.

وكان مقاومون من مدينة جنين ومخيمِها قد حذروا الاحتلالَ الإسرائيليَ من مغبةِ اقتحامِه للمدينةِ وأحيائها. وأكدوا أنَ المقاومةَ باقيةٌ وستقاومُ للدفاعِ عن الأرضِ وإخراجِ الاحتلالِ من فلسطين، مشددينَ على أنهم على استعدادٍ لكل السيناريوهات.

المصدر: قناة المنار