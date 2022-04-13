الاحتلال الصهيوني يعتقل الشاب الفلسطيني محمد أبو سبيتان من بلدة الطور بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 17:50
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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب واصابة 10 برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الإحتلال التي تقتحم منطقة بلاطة البلد شرق نابلس
مراسل المنار: المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الإحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي لمدينة جنين
مصادر فلسطينية: اليات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من جنين بعد اشتباك مسلح مع مقاومين في المدينة
قوات الاحتلال تصيب 3 شبان بالرصاص الحي وتعتقل أحدهم خلال اقتحامها لحرم جامعة خضوري في طولكرم
الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعاً تشاورياً في غزة لبحث التصعيد الصهيوني وتهديدات اقتحام الأقصى
حركة حماس: اقدام جيش الاحتلال على اقتحام مدينة نابلس وترويعه الآمنين واغتياله الشهيد عساف يعدّ تصعيداً وعدواناً جديداً
حركة حماس: نحذر الاحتلال من تنفيذ مخطط " ذبح القرابين" في المسجد الأقصى ونؤكد أن شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن
مكتب رئيس وزراء العدو: المزاعم بأن يهوداً ينوون ذبح القرابين في المسجد الأقصى كاذبة تماماً
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في قصر بعبدا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: أرادوا للبنان أن يطبّع تحت الماء بعد أن فشلوا في جره إلى التطبيع فوق الأرض
رعد: طالما أننا نعرف أهداف عدونا ونملك الإمكانيات فلا يمكن للأميركي ولا للعدو الإسرائيلي أن يحققا أهدافهما العدوانية
النائب حسن فضل الله: صرخة المودعين محقة لأن لا ثقة لديهم بإجراءات الحكومة وبالمصارف
النائب حسين الحاج حسن: اقتصاد لبنان سيبنى بلا هيمنة أميركية وبلا تبعية لأي دولة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يتوجه إلى العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى
الخارجية الروسية: تفاقم الوضع في أوكرانيا سببه تدفق المرتزقة حيث تقوم البعثات الدبلوماسية الأوكرانية بتجنيدهم
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة زودت أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار
وزارة الدفاع الروسية: استسلام أكثر من 1000 عسكري أوكراني في مدينة ماريوبول الساحلية
وزير الطاقة الروسي: موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان الصديقة بأي ثمن
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: على الأوروبيين التحرك بسرعة لوقف روسيا وإلا سيخسرون أوروبا الشرقية بالكامل
الاتحاد الأوروبي: سيتم تخصيص 500 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض انتاج النفط الروسي بـ1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر نيسان/ابريل
معدل التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً بعد ارتفاع كبير لأسعار الوقود على خلفية الازمة الأوكرانية
رئيس وزراء السويد يقرر التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
اسبانيا: 4 جرحى جراء إنفجار في وسط مدينة برشلونة
جنوب افريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان إلى 253 قتيلا
المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاحتلال الصهيوني يعتقل الشاب الفلسطيني محمد أبو سبيتان من بلدة الطور بالقدس المحتلة
منذ 50 mins
13 April، 2022
بلدة الطور
محمد أبو سبيتان
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