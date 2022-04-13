الهلال الاحمر الفلسطيني: 18 إصابة حتى اللحظة نتيجة المواجهات المندلعة قرب قبر يوسف في نابلس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 09:42

الهلال الاحمر الفلسطيني: 18 إصابة حتى اللحظة نتيجة المواجهات المندلعة قرب قبر يوسف في نابلس المحتلة

منذ 21 mins 13 April، 2022
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