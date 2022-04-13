“تلغراف”: ارتفاع الأسعار يجبر البريطانيين على تخزين المواد الغذائية وتخفيض استعمال السيارات

قالت صحيفة “التلغراف” إن البريطانيين تسابقوا لتخزين الطماطم المعلبة والمعكرونة والشاي والقهوة والباراسيتامول الشهر الماضي وسط مخاوف من أن الأزمة في أوكرانيا قد تشعل حربا في أوروبا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أكثر من ثلث المستهلكين قاموا بتخزين العناصر اليومية مثل الطماطم المعلبة والمعكرونة المجففة وورق المراحيض والباراسيتامول الشهر الماضي.

ويعكس هذا السلوك عملية الشراء الذعر الذي انتشر في بداية انتشار وباء كورونا عندما تدفق العملاء على محلات السوبر ماركت لشراء الضروريات.

كما أجبر الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا السكان البريطانيين على شراء المواد الغذائية والضروريات الأساسية للاستخدام في المستقبل.

وذكرت الصحيفة أنه وبالإضافة إلى ذلك، يحاول سائقو السيارات، نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، تقليل استخدام المركبات الشخصية، مشيرة إلى أن 2 من كل 5 اشخاص يحبذون المشي أو استخدام الدرجات الهوائية.

وأوضحت أيضا أن الأزمة في أوكرانيا لها تأثير أيضا على البضائع المتوفرة على الرفوف، حيث بدأت سلسلة متاجر “ويتروز” (Waitrose) الأسبوع الماضي في تقنين عدد زجاجات زيت الطهي التي يمكن للمتسوقين شراؤها وسط نقص في زيت عباد الشمس.

وبينت أيضا أن ارتفاع أسعار الوقود والفواتير المنزلية بدأ في التأثير على سلوك المستهلك، مع تغيير العديد من عادات السفر والتسوق لتوفير المال.

في وقت سابق، ذكرت المجلة الألمانية “Focus Online” أن المواطنين الألمان يواجهون بشكل متزايد صعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ووفقا لأحدث البيانات، يواجه واحد من كل سبعة ألمان تقريبا صعوبة في تغطية نفقاته اليومية.

المصدر: صحيفة تلغراف