الإعلان عن لائحة “الوفاق الوطني” في دائرة بعبدا

أعلن الثلاثاء في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا عن لائحة “الوفاق الوطني” الانتخابية والتي تضم نوابا من حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي.

وتضم اللائحة المرشحين: فاروق الأعور عن المقعد الدرزي، شادي واكد عن المقعد الماروني، فادي أبو رحال عن المقعد الماروني، آلان عون عن المقعد الماروني، فادي علامة عن المقعد الشيعي والنائب علي عمار عن المقعد الشيعي.

وبالمناسبة، اكد عمار ان “البعض يريدون من الاستحقاق الإنتخابي أن يكون انقلابا على الوطن وليس لمصلحته، إلا أننا نؤمن بالعيش الواحد والعمل الجماعي وشروط المواطنة ونعمل للوفاق بعد الفرقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام