وسائل إعلام امريكية : منفذ عملية إطلاق النار في بروكلين لا يزال طليقا حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 17:42
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رئيس الجمهورية يوقع 11 قانونا أقرها مجلس النواب وأبرزها قانون إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار للطلاب في الخارج
حركة أمل نعت الشهيد علي توفيق الرز الذي قضى في انفجار قوارير أوكسيجين مخزنة بمبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول في قضاء صيدا
حركة أمل: نتيجة لاحتكاك كهربائي نشب حريق أدى الى انفجار قوارير الأوكسجين المخزنة في المبنى فارتقى على إثره الشهيد الرز
وزير الأشغال علي حمية يعرض مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني الإيطالي مشروع التوأمة وسبل تعزيز التعاون الثنائي
الجهاد الإسلامي: نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا الذين يقفون سدا بوجه إرهاب العدو ويفشلون مخططاته لاقتحام جنين ومدن الضفة
فصائل المقاومة في غزة تحذر الاحتلال والمغتصبين من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه خلال ما يسمى "الفصح اليهودي"
فصائل المقاومة في غزة: نرفض وبشدة المواقف المنددة بالعمليات البطولية في اراضينا المحتلة وهي لا تعبّر عن إرادة ووعي الأمة
إعلام العدو: الجيش قرر زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة بما يشمل نشر قوات هندسية ومعدات ثقيلة لإغلاق فتحات الجدار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ما من أدنى شك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها
بوتين: تربطنا مع بيلاروسيا الكثير من العلاقات الاقتصادية والتاريخية وسنكون أقوى ولن نصبح دولتين معزولتين أبدا
رئيس بيلاروسيا: لو تأجلت العملية العسكرية الروسية لفترة بسيطة لوجّهت أوكرانيا ضربة ساحقة للأراضي الروسية
اصابة 13 شخصا بجروح في حادث اطلاق نار داخل ميترو الانفاق في نيويورك احدهم في حالة حرجة
الفيليبين: 42 قتيلا على الأقل بسبب فيضانات وانزلاقات تربة ناتجة عن العاصفة الاستوائية ميجي في وسط وجنوب البلاد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ما من أدنى شك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها
بوتين: ضباطنا المشاركون في العملية الخاصة بدونباس وأوكرانيا يستخدمون أنواعاً حديثة من الأسلحة وبكفاءة عالية
بوتين: تربطنا مع بيلاروسيا الكثير من العلاقات الاقتصادية والتاريخية وسنكون أقوى ولن نصبح دولتين معزولتين أبدا
رئيس بيلاروسيا: لو تأجلت العملية العسكرية الروسية لفترة بسيطة لوجّهت أوكرانيا ضربة ساحقة للأراضي الروسية
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين للذخيرة وحظيرة طائرات في منطقتي خميلنيتسكي وكييف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يشن غارات على 32 منشأة عسكرية لأوكرانيا بما في ذلك منظومة "بوك أم 1" المضادة للطائرات
رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو: الحلف لن يمدّ أوكرانيا بالجنود أو الطائرات في حربها مع روسيا
المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي: ستتمّ دراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين إيران وقطر
الفيليبين: 42 قتيلا على الأقل بسبب فيضانات وانزلاقات تربة ناتجة عن العاصفة الاستوائية ميجي في وسط وجنوب البلاد
قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي: دول تحالف العدوان وصلت إلى نقطة مسدودة وفشل واضح
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين للذخيرة وحظيرة طائرات في منطقتي خميلنيتسكي وكييف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يشن غارات على 32 منشأة عسكرية لأوكرانيا بما في ذلك منظومة "بوك أم 1" المضادة للطائرات
المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وسائل إعلام امريكية : منفذ عملية إطلاق النار في بروكلين لا يزال طليقا حتى الآن
منذ 5 mins
12 April، 2022
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حادقة بروكلين
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