وسائل إعلام امريكية : منفذ عملية إطلاق النار في بروكلين لا يزال طليقا حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2022 - 17:42

وسائل إعلام امريكية : منفذ عملية إطلاق النار في بروكلين لا يزال طليقا حتى الآن

منذ 5 mins 12 April، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات