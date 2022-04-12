شرطة نيويورك: لا توجد أي مواد متفجرة نشطة في الوقت الراهن في موقع إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق بروكلين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 17:40

شرطة نيويورك: لا توجد أي مواد متفجرة نشطة في الوقت الراهن في موقع إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق بروكلين

منذ 20 mins 12 April، 2022
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