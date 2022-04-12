السلطات في مدينة نيويورك تطلب من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث في بروكلين وتنفذ انتشارا واسعا وتبدأ التحقيقات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 17:40

السلطات في مدينة نيويورك تطلب من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث في بروكلين وتنفذ انتشارا واسعا وتبدأ التحقيقات

منذ 37 mins 12 April، 2022
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