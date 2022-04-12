روسيا تكشف حجم احتياطياتها الدولية قبل وبعد العقوبات الغربية عليها

كشف البنك المركزي الروسي أن قيمة احتياطياته الدولية المؤلفة من عملات أجنبية وذهب بلغت حتى الأول من نيسان الجاري نحو 606 مليارات دولار.

وقال المركزي الروسي في بيان “إن حجم احتياطيات البلاد الأجنبية بلغ مطلع الشهر الجاري 606.409 مليارات دولار مقابل 617.133 مليار دولار تم تسجيلها في الأول من آذار الماضي.

كما أظهرت بيانات المركزي الروسي أن حصة المعدن النفيس بلغت في بداية العام الجاري نسبة 21.5 بالمئة من الاحتياطيات.

وعن العملات الأجنبية التي يملكها المركزي الروسي أشارت البيانات إلى أن حصة احتياطيات عملة اليوان الصينية بلغت في مطلع العام الجاري نسبة 17.1 بالمئة أما اليورو فقد شكل 33.9 بالمئة فيما وصلت حصة احتياطيات الدولار إلى 10.9 بالمئة وحصة احتياطيات الجنيه الاسترليني 6.2 بالمئة.

وفيما يتعلق بتجميد الدول الغربية جزءاً من احتياطيات روسيا الدولية قال المركزي الروسي “بعد تجميد دول الغرب احتياطيات بعملتها اليورو والدولار والجنيه الإسترليني لا نزال نمتلك احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني”.

المصدر: وكالات