مصادر صحفية: الافراج عن 7 مليارات دولار من الاصول الايرانية المجمدة قريبا

أوردت وكالة الانباء الايرانية ان “مسؤولا اقليميا رفيعا” سيزور طهران اليوم الثلاثاء وان الاتفاق على آلية الافراج عن 7 مليارات دولار من الاصول الايرانية المجمدة مدرج على جدول اعمال زيارته.

واضافت الوكالة ان مبلغ 7 مليارات دولار من الاصول الايرانية المجمدة في الخارج سيتم نقله الى الحسابات المصرفية الخاصة بايران عن طريق البنوك، وتابعت ” لقد تم التوصل لاتفاق حول الاطار المطلوب لرفع القيود عن جزء كبير من الاصول الايرانية المجمدة في الخارج وذلك يندرج في اطار اتفاق آخر ابرم مع بعض الدول التي وقعت اتفاقيات تبادل مع ايران وينبغي، وضع هذه الاموال المجمدة خلال فترة زمنية محددة لا تتعدى بضعة أسابيع في الحسابات المصرفية الخاصة بايران”.

وتابعت : ان الاطار المرسوم لعملية الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة هو شبيه باطار الاتفاق المبرم مع بريطانيا والذي تم بموجبه وضع 470 مليون يورو في الحسابات المصرفية الخاصة بايران، وان هذا الافراج عن الاموال الايرانية يعتبر من مؤشرات رفع القيود المصرفية عن ايران بصورة تدريجية وبشكل غير مسبوق حتى منذ توقيع الاتفاق النووي مع ايران.

المصدر: فارس