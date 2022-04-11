الوزير أبيض: الاجراءات تتواصل لضمان إستمرارية وصول الدواء

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بمشاركة وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، إجتماعا مع وفد تجمع الشركات العالمية لإستيراد الأدوية في لبنان، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، حيث تناول البحث آلية إستمرار إستيراد الأدوية خصوصا تلك التي لا تنتج في لبنان.

وقال أبيض إن “التجمع أبدى قلقه حول إستمرارية إستيراد الأدوية بسبب الصعوبات المالية التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة”، مضيفًا أن الرئيس ميقاتي أكد لنا أهمية موضوع الصحة خصوصًا الدواء بالنسبة الى الحكومة الذي هو على رأس جدول أولوياتها، من هنا كان القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتوجيه الطلب الى مصرف لبنان لإصدار دفعة للشركات العالمية لضمان إستمرارية وصول الدواء الى لبنان”.

وتابع “الرسالة التي وجهها الرئيس ميقاتي والحكومة تؤكد أهمية هذا الموضوع، والإستمرار بجدولة الأموال وإرسالها الى الخارج لضمان إستمرارية وصول الدواء الى لبنان والعمل على أي وسيلة ممكنة لتأمين الإطمئنان لهذه الشركات، كي لا يؤثر الموضوع على صحة المواطن أو توافر الدواء في لبنان”.

وردا على سؤال عن خطة وزارة الصحة المعتمدة للتوازن بين إستيراد الأدوية وتشجيع صناعة الأدوية المحلية، قال أبيض إن “الخطوة التي إتخذناها قبل أسبوعين هي تركيز الدعم على الأدوية التي تنتج محليا، لكن هنالك أدوية أخرى منها أدوية السرطان والأمراض المستعصية لا تنتج في لبنان، وهذا هو الهم الأكبر بالنسبة إلينا، لأننا نهتم بأن تكون هذه الأدوية متوافرة للمريض، إضافة الى موضوع المكانة التي وصل اليها لبنان، أي كونه أصبح رائدا في مجال علاجات الأورام على صعيد المنطقة، وبالتالي فإن توافر هذه الأدوية يسمح لنا بالمحافظة على الريادة في هذا الموضوع، إذ علينا أن نتطلع ، ليس الى الحاضر فقط بل أيضا الى الأمام والمستقبل، لأنه يهمنا أن يحافظ لبنان على المكانة التي وصل اليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام