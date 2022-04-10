ميقاتي تلقى اتصالا من وزير خارجية الكويت

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، تم خلاله عرض الاوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج، في ضوء التطورات الايجابية التي سجلت أخيرا.

وخلال الاتصال، قال وزير خارجية الكويت “إن دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته”.

وشدد على أن “الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الايام”. وأكد ان “الكويت لن تدخر اي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد”.

وقال “إن عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدر ويعبر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي”.

اما ميقاتي فجدد شكر الكويت، أميرا وحكومة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، و”مساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

وقال: “إن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام