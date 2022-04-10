قاليباف: المفاوضات النووية يجب ان تؤدي الى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة

صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن “المجلس ما زال يؤكد كما في الماضي أن على المفاوضات النووية أن تؤدي الى تحقيق نتائج اقتصادية مضمونة وملموسة ومستديمة لكل أبناء الشعب الايراني”.

وفي تصريحه الأحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي هنأ قاليباف الشعب الايراني وجميع العلماء الدؤوبين والمجاهدين في مجال الصناعة النووية في البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية والتي صادفت امس، قائلاً إن “من ضمن الانجازات الباهرة والباعثة على الفخر للصناعة النووية خلال الأعوام الأخيرة والتي كانت رهنا بالجهود المبذولة ليل نهار من قبل العلماء خاصة شهدائنا النوويين في مختلف القطاعات، يمكن الاشارة الى انتاج الادوية المشعة ذات التكنولوجيا العالية وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع النووي”.

وأضاف “نحن نشعر بالسرور في هذا المسار الزاخر بالفخر ان مجلس الشورى بمصادقته على قانون المبادرة الاستراتيجية قد كسر الاقفال المكبلة للصناعة النووية وادّى دوراً من خلال ازالة العقبات القائمة في طريق التقدم والارتقاء بالمنجزات العلمية في هذا المجال، ولحسن الحظ انه وفي ظل الطاقة التي تبلورت من خلال توطين الصناعة النووية اصبح موقف الدبلوماسيين الايرانيين قوياً في المفاوضات”.

وتابع قاليباف “نحن نأمل الآن أن يفضي الرصيد القيم للمعرفة والتكنولوجيا النووية المتطورة الى اتفاق جيد في المفاوضات يعود بمصالح اقتصادية للشعب الايراني”.

المصدر: فارس