مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 9-4-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 21:50
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يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار الإثنين المقبل 8:30 مساءً متحدثاً حول آخر التطورات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استضاف على مائدة الافطار رئيس تيار المردة ورئيس التيار الوطني الحر
الافطار الذي جمع السيد نصر الله بسليمان فرنجية وجبران باسيل كان مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية
باسيل خلال إعلان اللوائح الإنتخابية للتيار الوطني الحر: معركتنا اليوم مع منظومة مالية موجودة منذ 30 سنة وتمنع الاصلاح
باسيل: معركتنا اليوم هي مع الحاملين لكذبة ما يسمى ب"الاحتلال الايراني" للبنان
فوز كاسح لمرشحي حزب الله في الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة المهندسين في لبنان
إعلام العدو: إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين
كتيبة جنين: تمكنا من إيقاع قوة لجيش الإحتلال بكمين محكم واستهدافها بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات بصفوفهم
مراسل المنار: شهيد و14 إصابة بالرصاص الحي خلال التصدي لقوات الإحتلال في مخيم جنين
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد على استمرار المقاومة وبقاء مجاهدينا في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان
حماس: نشد على أيادي المجاهدين في جنين وندعو شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية
الجبهة الشعبية: تصاعد عدوان الاحتلال على مخيم جنين يستدعي توسيع المقاومة بكافة أشكالها وتعزيز الوحدة الميدانية
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف
اعلام العدو: هناك ارتفاع في طلب التجار واصحاب الفنادق والمطاعم في تل ابيب للحراس على مداخل مؤسساتهم
اعلام العدو: الحركة التجارية في تل ابيب تتراجع 50% عما كانت عليه قبل العمليات الفلسطينية
التلفزيون السوري: الاحتلال الأمريكي أخرج عشرات صهاريج النفط السوري المسروق باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي
وزارة الموارد المائية العراقية: انعقاد مفاوضات مع الحكومة التركية الشهر المقبل بشأن "حسم" ملف المياه
إيران تفرض عقوبات على كيانات أمريكية وأشخاص بينهم السفيرة الأمريكية لدى لبنان
الرئيس الإيراني: برنامج طهران النووي مخصص لأهداف سلمية ولن نتراجع خطوة عن حقوق شعبنا في المفاوضات
السيد إبراهيم رئيسي: يتعيّن على جميع الأطراف المشاركة في محادثات فيينا احترام حقوق الشعب الإيراني
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: الصهاينة ما زالوا أصل زعزعة أمن المنطقة ونؤكد على ضرورة تجنب إثارة الأزمات
المجلس السياسي الأعلى باليمن: لضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة عوائق وصول السفن للحديدة وفتح مطار صنعاء
المجلس السياسي الأعلى: إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها
الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: كييف تعد استفزازا جديدا لاتهام روسيا بارتكاب مذابح بحق المدنيين
الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي
الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات
رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فرار أكثر من 4,38 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ 24 شباط الماضي
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 9-4-2022
منذ 1 ساعة
9 April، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 9-4-2022.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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