وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 21:50

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 9 April، 2022
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