سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 21:50

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف

منذ 3 ساعة 9 April، 2022
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