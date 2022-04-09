الدفاع الألمانية: برلين وصلت إلى السقف من توريدات الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، إن ألمانيا استنفدت ووصلت إلى الحد الأقصى من توريدات الأسلحة من مخزونات البلاد العسكرية إلى كييف.

وأضافت الوزيرة لصحيفة، “Augsburger Allgemeine”، “يجب أن أقول بصراحة أنه فيما يتعلق بالإمدادات من مخزون الجيش الألماني، فقد وصلنا الآن إلى الحد الأقصى. يجب أن تكون القوات (الأوكرانية) قادرة على ضمان الدفاع عن البلاد والحلفاء. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا القيام بذلك. لا شيء أكثر بالنسبة لأوكرانيا. برلين تنسق باستمرار مع كييف بشأن هذه المسألة”.

إلى ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا ترسل إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي يمكن تسليمها بسرعة.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الناتو، الذي يواصل تسليح أوكرانيا، يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويدعم نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والقسوة تجاه المدنيين، ليس فقط في دونباس، ولكن في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة نوفوستي