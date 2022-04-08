“القومي” حيا الشهيد رعد زيدان: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير كل فلسطين

حيا الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في بيان له الجمعة “منفذ عملية تل ابيب البطولية الشهيد رعد زيدان”، واعتبر أن “عمليته النوعية وما سبقها من عمليات نوعية حصلت في الآونة الأخيرة، هي ترجمة أمينة لإرادة أبناء شعبنا في المضي على طريق المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين كل فلسطين”.

وأكد القومي أن “هذه العملية النوعية الجديدة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعنصريته وتعبر عن خيار شعبنا وتصميمه على مواصلة نهح الكفاح المسلح لتحرير أرضه ورفض كل مسارات المساومة والتطبيع والإذعان التي تؤدي الى تصفية المسألة الفلسطينية”، وتابع “هذه العمليات ستخلخل كيان الاغتصاب الصهيوني الذي لا بد أن يزول عن كل أرضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام