الدفاع الروسية : تدمير أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية وصلت إلى دونباس وتدمير مركز تدريب المرتزقة قرب أوديسا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 19:56

الدفاع الروسية : تدمير أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية وصلت إلى دونباس وتدمير مركز تدريب المرتزقة قرب أوديسا

منذ 1 ساعة 8 April، 2022
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