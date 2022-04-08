الجنود الروس يسلمون أكثر من 60 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة إيزوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 19:56
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مقتل 3 مستوطنين على الأقل واصابة 15 آخرين بينهم 3 بحالة ميؤوس منها في عملية إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب
استشهاد منفذ عملية تل أبيب في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من وحدة "يمام" وجهاز "الشاباك" فجر اليوم في مدينة يافا
مصادر فلسطينية: منفذ عملية تل أبيب هو الشاب رعد فتحي حازم ( 29 عاماً) من مخيم جنين
رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينيت: نمرّ بمرحلة تحدي صعبة وقد تستمر
جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن رفع جهوزيته واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن شمال الضفة الغربية
اعلام العدو: عملية تل أبيب ضربة في الخاصرة الرخوة وطلبات الحصول على مساعدات نفسية ارتفعت عشرات الاضعاف بعد العملية
حزب الله: أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه
حزب الله: العملية البطولية أظهرت الفشل الذريع للعدو في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد على الرغم من استعانته بأجهزته المختلفة
حزب الله: مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع
تجمع العلماء المسلمين: عملية الشهيد رعد حازم في تل أبيب أثبتت فشل كل محاولات التطبيع وأكدت الزوال الحتمي للكيان الغاصب
حركة التوحيد الاسلامي: عملية تل أبيب زلزلت الكيان الصهيوني وعرته أمنيا وعسكريا
حركة حماس: نزف الشهيد المجاهد رعد حازم بطل عملية تل أبيب ونؤكد أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد حازم نفذ واحدة من أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو وهزت أمنه وكشفت هشاشته
كيان الاحتلال والمغرب يوقعان اتفاقية خاصة بتأشيرات الدخول بين البلدين
اليونيسيف تحذر من تفاقم حدة سوء التغذية لدى الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا
اليونيسف: 94% من الأطفال الصغار في لبنان لا يتلقون التغذية التي يحتاجونها
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: حزب الله يريد بناء دولة حقيقية لا دولة مزارع ومحاصصة طائفية
الشيخ علي الخطيب: مشروع استهداف المقاومة هو مشروع خارجي قديم جديد هدفه إلحاق لبنان بمشروع التطبيع
النائب فيصل كرامي: فقط حكومة أوادم قادرة وغير ملوثة بالفساد تستطيع القيام بالاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي
نقيب المحامين السابق في طرابلس بسام الدايه ردا على ريفي: من الغريب أن يشكك وزير عدل سابق بحكم مبرم ضد جعجع
رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام: تم ايجاد حل لأزمة النفايات للوقت الحالي ونأمل أن يكون هذا الحل دائماً
وصول السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت بعد قرار بلديهما العودة إلى لبنان
وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيره الإيراني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
الاتحاد الاوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا تتضمن اغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا غير قادرة حاليا على التخلي بشكل كامل عن الغاز الروسي
رئيس الوزراء الياباني: سنفرض المزيد من الاجراءات العقابية على موسكو وسنعمل على حظر الاستيراد من روسيا
رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فرار أكثر من 4,38 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ 24 شباط الماضي
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الجنود الروس يسلمون أكثر من 60 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة إيزوم (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
8 April، 2022
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