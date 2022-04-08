زاخاروفا: الناتو يطيل أمد الصراع في أوكرانيا ويقاتل منذ زمن ضد روسيا بأيدي كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 19:56

زاخاروفا: الناتو يطيل أمد الصراع في أوكرانيا ويقاتل منذ زمن ضد روسيا بأيدي كييف

منذ 2 ساعة 8 April، 2022
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