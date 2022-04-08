“الجهاد وحماس” ينظمان وقفة داعمة لمقاومة الضفة المحتلة وابتهاجا بـ”عملية تل أبيب”

نظمت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس في خان يونس بقطاع غزة الجمعة وقفة داعمة لمقاومة الضفة الغربية المحتلة وابتهاجا بعملية “تل أبيب”، تحت شعار “جمعة دعم جنين ومقاومتها الباسلة”.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام قلعة خان يونس، العشرات من الجماهير ومسلحي سرايا القدس، رافعين صور شهداء جنين، منهم: “رعد حازم، خليل طوالبة، صائب عباهرة”، وعبارات منها: “رصاص المقاومة يثقب قلب تل أبيب، في كل أرجاء كيانهم المزعوم لا أمن لهم”.

وبالمناسبة، قال القيادي في الجهاد الإسلامي مصعب البريم “رعدنا في الأرض اليوم تسبب بإغلاق مقاهي وشوارع الكيان الإسرائيلي وجعله مستيقظًا ليلةً كاملةً حيرانًا تائهًا بحثًا عن البطل رعد حازم”، وتابع “إسرائيل في حيرة من أمرها كيف نجح رعد بزلزلة بكيانها”، واكد “لن نتوقف عن مقاومتنا وسيبقى السلاح مشرعًا في وجه الكيان حتى يسجد أهلنا في باحات المسجد الأقصى وتتحرر أرضنا كاملةً”.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا معمر إن “أبطال شعبنا سيواصلون نضالهم في كل بقعة في فلسطين حتى كنس هذا المحتل”، وتابع “شعبنا يؤكد تمسكه بخيار المقاومة وخرج محتفلاً في الداخل والخارج الليلة الماضية، ليؤكد وحدته تحت خيار المقاومة”.

المصدر: فلسطين اليوم