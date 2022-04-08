الفوعاني: 15 أيار عرس وطني حول استفتاء وليس اقتراعا

شدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني خلال لقاء سياسي، ان “العملية البطولية في فلسطين تؤكد يوما بعد آخر كلام الرئيس نبيه بري لم يعد يجدي الا المقاومة والمقاومة فقط”.

وقال الفوعاني “بالمقاومة تستعاد حقوق مسلوبة، وتحفظ تضحيات وقيم، وتشكل رادعا وأمانا فلا يجرؤ العدو الصهيوني على مغامرة او تطبيع او تنفيذ أطماعه في ثرواتنا ومقدراتنا… وقد استشرف الامام القائد السيد موسى الصدر الخطر الفعلي والمستقبلي للصهيونية ولذلك كانت فلسطين القضية المركزية وهي الأرض المقدسة، وهي في قلب الحركة وعقلها، والسعي لتحريرها والوقوف الى جانب اهلها ومقاومتها شرف حركة امل وإيمانها”.

وحيا العمليات الأخيرة في فلسطين المحتلة، لافتا الى أنها “دليل آخر على ان خيارات الشعب الفلسطيني لا تخطئ وأنهم يتمسكون بمقاومة يرون فيها أسباب قوتهم”.

وقال: “للاسف هناك من ينظر في لبنان الى سحب سلاح المقاومة ويدعو إلى التطبيع، ويغض القلب والعقل ويصم مواقفه عن حصار اقتصادي هدفه احداث شرخ مع البيئة الحاضنة لخط المقاومة، ويخوضون معركتهم الانتخابية بشعارات باطلة يراد منها باطل، وهم الذين لم يقدموا للوطن الا مسيرة من الافتراءات والاستهدافات والتوهين. إن أبناء الامام موسى الصدر وحامل امانته الاخ الرئيس نبيه بري سيثبتون انهم الاكثر وضوحا والاشد حرصا وانتماء الى تاريخهم ومواقفهم وفي 15 أيار عرس وطني حول استفتاء وليس اقتراعا”.

ودعا الى “أوسع مشاركة في هذا الاستحقاق”. وقال “إننا لا نشك لحظة بوعي شعبنا في لبنان وفي فلسطين بل نحن على ثقة ويقين ان شعبنا يرى ان المقاومة هي خط وجودنا وكرامتنا وعزتنا وان ما يحصل في فلسطين يؤكد صوابية الدماء الطاهرة لتحرير الأرض وحفظ الكرامات، وأمام موج الشهداء الهادر يدرك الشعب ان خياراتنا هي ثبات مواقفنا، وان نصر ايار يعانق التحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام