أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 08-04-2022

الأخبار

فدائيو فلسطين يُغرقون «إسرائيل» في الفوضى

شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة

لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»

إضراب ديبلوماسي مفتوح يهدّد انتخاب المغتربين: «ألاعيب» ميقاتي هل تدفع بو حبيب إلى الاستقالة؟.

النهار

جرعة أولية من صندوق النقد وعودة خليجية

تزايد “عزلة” روسيا بتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان

اللواء

«رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد

السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار

هل تفشل العقوبات دائماً؟

الجمهورية

عودة خليجية وإتفاق مشروط مع الصندوق

3 مليار دولار مرهونة بالاصلاحات

تسوية “واقعية” أم صدمة جديدة لماكرون؟

الديار

«وشاية» اوروبية تعيد تأزيم العلاقة مع موسكو: هل يصنّف لبنان «دولة غير صديقة»؟

اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وتنفيذ الاصلاحات «ممر الزامي» قبل التوقيع النهائي.

«عتب» في بعبدا على مواصفات الراعي الرئاسية وملامح «حرد» قضائي انتخابيا !

البناء

الفدائيّون الفلسطينيّون يُصيبون الكيان بالذعر ويفرضون ايقاع عمليّاتهم على أجندة العالم

روسيا تحقق توازناً نسبياً في التصويت الأمميّ والدول العربيّة تمتنع… إلا لبنان!

اتفاق مبدئيّ بين الحكومة وصندوق النقد… وعودة سفيرَيْ السعودية والكويت قريباً

المصدر: صحف