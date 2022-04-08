كوبا: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يهدد الدول المستقلة

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لا يسهم بالتسوية في أوكرانيا، ويهدد الدول المستقلة.

وقال إن “تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لا يؤدي إلى تعزيز تسوية سلمية ودائمة عن طريق التفاوض في أوكرانيا.. اليوم روسيا، وغدا يمكن أن يكون دور أي من دول الجنوب التي لا تنحني أمام مصالح الهيمنة الغربية وتصون استقلالها”.

وتساءل رودريغيز عما إذا كان أعضاء المجلس يعتزمون تعليق عضوية الولايات المتحدة التي تنتهك حقوق الشعب الكوبي بحصارها منذ أكثر من 60 عاما.

وأضاف: “هل ستوقف العضوية في مجلس حقوق الإنسان دولة فرضت على مدى أكثر من 60 عاما حصارا إجراميا ضد كوبا، أنه الانتهاك الأطول والفاضح والواسع النطاق والمنهجي لحقوق الإنسان لشعب بأكمله وعمل إبادة جماعية ضد بلد بأكمله”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات