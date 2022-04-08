مقتل 9 أشخاص في انفجار نجم عن تسرب للغاز في الجزائر

أعلن التلفزيون الجزائري أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار نتج عن تسرب للغاز، كما أدى إلى انهيار مبنى سكني من 3 طوابق في برج بوعريريج شرق البلاد.

وقالت السلطات المحلية، إن “فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا آخرين محتملين تحت أنقاض المبنى الذي نسفه الانفجار”، مضيفة أن “مساكن مجاورة تضررت أيضا بفعل الانفجار”.

وأوضح التلفزيون، أن “الانفجار الذي وقع صباح الخميس نجم عن تسرب للغاز”.

من جهته، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلات ضحايا “الحادث الأليم”.

ولقي 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في فبراير الماضي، في ولاية سطيف المجاورة، مصرعهم بسبب حريق نجم عن انفجار إثر تسرب للغاز في أحد المنازل، كما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح غرب البلاد نهاية عام 2020، بسبب انفجار أنبوب غاز.

المصدر: وكالات