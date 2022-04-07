الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 21:26

الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

منذ 1 ساعة 7 April، 2022
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