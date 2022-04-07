عبد السلام: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 17:44
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كتلة الوفاء للمقاومة: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وندعو اللبنانيين إلى أوسع مشاركة فاعلة
كتلة الوفاء للمقاومة: إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لا يزال حاجة وضرورة شرط أن يحفظ ويحمي أموال المودعين
الرئيس نبيه بري: الخاسر الأكبر من انزلاق الخطاب الطائفي الانتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان
الرئيس بري: كيف يستسهل البعض الاستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم لغايات انتخابية رخيصة
النائب إيهاب حمادة: الرهان في الانتخابات على وفاء اللبنانيين ووقوفهم إلى جانب مقاومتهم سداً بوجه المؤامرات الأميركية
الوزير حمية التقى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة
المفتي قبلان: لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى والتسيّب التي تضرب البلد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
نادي الأسير: نحو 400 أمر اعتقال إداري أصدرها الاحتلال بحق فلسطينيين منذ مطلع العام الحالي
حركة حماس تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة الفجر العظيم غدًا انتصاراً للقدس والأقصى ورفضاً لقرارات الاحتلال
رئيس الوفد الوطني اليمني: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن وأيّ نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية لقوى العدوان
محمد عبد السلام: طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب الصفوف
شركة النفط اليمنية: ربط السفينة الإسعافية "سندس" المحملة بمادة البنزين في رصيف ميناء الحديدة
الخارجية السورية: لا صحة إطلاقًا لما يتم تداوله حول رسائل بين أنقرة ودمشق
وزير الخارجية الروسي: المسودة الأوكرانية الجديدة تتضمن تراجعا عن المقترحات التي قدمت في اسطنبول
لافروف: واشنطن وحلفاؤها يتحكمون في نظام كييف ويضغطون على زيلنسكي لمواصلة القتال
الروبل الروسي يرتفع أكثر من 3% مقابل الدولار رغم الإجراءات العقابية الغربية
الخارجية الصينية: بكين ستتخذ تدابير قوية في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي تايوان
الدفاع الصينية: بكين احتجت لدى واشنطن على موافقتها على صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي باتريوت
ارتفاع أسعار النفط بنحو 1.5% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الخام إلى الأسواق
السلطات الأسترالية بدأت عمليات إجلاء المدنيين في سيدني نتيجة سيول سببتها الأمطار الغزيرة
الدفاع الصينية: بكين احتجت لدى واشنطن على موافقتها على صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي باتريوت
ارتفاع أسعار النفط بنحو 1.5% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الخام إلى الأسواق
المالية اليابانية: احتياطياتنا من العملات الأجنبية انخفضت إلى مستوى قياسي بسبب انخفاض قيمة الأوراق المالية الأمريكية
المبعوث الأميركي المكلف شؤون كوريا الشمالية: قلقون من سعي الأخيرة لإطلاق صاروخ أو القيام بتجربة نووية الأسبوع المقبل
السلطات الأسترالية بدأت عمليات إجلاء المدنيين في سيدني نتيجة سيول سببتها الأمطار الغزيرة
السلطات الأسترالية بدأت عمليات إجلاء المدنيين في سيدني نتيجة سيول سببتها الأمطار الغزيرة
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
عبد السلام: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية
منذ 1 ساعة
7 April، 2022
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