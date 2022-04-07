ابراهيم كنعان: العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جدا

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جدا ويهدف الى اقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع”.

كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال التي انعقدت في حضور وزير المال يوسف الخليل والنواب الاعضاء، كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

واشار كنعان الى ان “اللجنة أقرت المواد 44 الى 61 من قانون الموازنة وتتضمن اعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف”، وأوضح ان “اللجنة تعلق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام