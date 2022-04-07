ايهاب حماده: لبنان لن يكون إلا لبنان المقاومة والاستقلال والسيادة والحرية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، خلال لقاء انتخابي مع الأهالي في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي، أن “الانتخابات النيابية المقبلة سترسم مسارا جديدا لإدارة لبنان من خلال أهله والقيمين عليه، لا من خلال من يأتمر من الأميركي وممن يريدون أن يسرقوا خيرات وثروات هذا البلد في البر والبحر، وأن يحولوه إلى زاوية من زوايا حدائقهم الخلفية”.

وخلال لقائه أهالي مزرعة بيت الطشم في قضاء الهرمل، شدد على أن “لبنان لن يكون إلا لبنان المقاومة والاستقلال والسيادة والحرية الحقيقية، وأن اللبنانيين هم الذين يديرون هذا البلد ويقررون مصيره ويحددون وجهته وانتماءه، وليس أي أحد آخر لا عن طريق العقوبات ولا الحصار الذي يفرضه الأميركي ولا استخدام الأدوات في الداخل، ونحن نراهن على وعي شعبنا الحاضر في كل الجبهات، والانتخابات إحدى هذه الجبهات التي سنكون حاضرين للإنتصار بها”.

وتطرق خلال اللقاءين إلى ما حققته كتلة الوفاء للمقاومة من إنجازات، وأبرزها العمل على مشروع الضم والفرز لمنطقة مشاريع القاع، بالإضافة إلى مشروع سد العاصي الذي يتم البحث عن تمويل لاستكمال العمل فيه من حيث توقف بعد العدوان الصهيوني على منشآته في تموز 2006.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام