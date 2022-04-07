خواجه: لائحة وحدة بيروت المدماك الأول لوحدة لبنان

أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه خلال مهرجان انتخابي في بيروت، عن سروره لتمثيل “سيدة العواصم بيروت في الندوة النيابية”.

وقال: “ان بيروت مهدُ الشرائع وموطن الحرف والثقافة والإبداع. بيروت عاصمة العروبة والمقاومة وحاضنةُ فلسطين وقضايا العرب المحقة. بيروت حارسة الوحدة الوطنية، وقد أفردت أجنحتها باكراً لتظلل اللبنانيين بتنوع أطيافهم ومشاربهم في دفء فيئها وخيرها. بيروت العصية على التطيف والتمذهب تقول لأصحاب الطروحات الفتنوية، هذه البضاعة التي تروجونها عفى عنها الزمن، ولم يعد لها صدى لدى أبناء العاصمة وأحرارها الذين نتشارك وإياهم لائحة “وحدة بيروت” وهي المدماكُ الأول لوحدة لبنان.”

أضاف: “يا أيها النافخون في أبواق الفتن لكسب بضعة أصوات، لو كنتم فعلاً حريصين على بيروت وأهلها، لما أوصلتم الأمور إلى الدرك الأسفل. وقد كنتم طوال عقود ولا تزالون القيمين على قرار العاصمة السياسي والاجتماعي والبلدي. فماذا أنجزتم وما هي النتائج؟ اسألوا أهل بيروت وهم يجيبونكم؟ رغم السنوات الأربع العجاف التي مرت علينا حاملة وباء كورونا وانفجار المرفأ والانهيارات على الصعد كافة. عملنا جاهدين لتخفيف وطأة الأزمات، والدفاع عن حقوق أبناء عاصمتنا بيروت واللبنانيين جميعاً. أهمها, حقهم باسترداد ودائعهم من حيتان المال والمصارف, ومواجهة احتكار الكارتيلات والمافيات على أنواعها. وقد دافعنا و لا نزال عن حقهم في التعليم والعمل و الاستشفاء، وتوفير الخدمات الأساسية وتوسيع المساحات الخضراء في مدينة تختنق بالضجيج والتلوث”.

وختم: “اليوم نقول لكم لن نألو جهداً لخدمتكم، وسنكون دوماً إلى جانبكم لتوفير الحياة الكريمة في وطن يليق بآمال اللبنانيين وأحلامهم. لكي تعود بيروت لؤلؤة المتوسط إلى ألقها واشراقتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام