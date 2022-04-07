هيئة الاشراف على الانتخابات: جاهزون لتلقي الشكاوى والمراجعات

أصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات في وزارة الداخلية والبلديات إعلانا رقمه 9 لتلقي الشكاوى والمراجعات من المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه: “‏تذكر هيئة الإشراف على الانتخابات بأنها على جهوزية واستعداد لتلقي الشكاوى على أنواعها والمراجعات وطلب التوضيحات والتفسيرات والاستفسارات بشأن الاجراءات التنفيذية والتطبيقية المتعلقة بالأمور الانتخابية وفقا لصلاحياتها المحددة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم ‫44‏/2017 لا سيما في مجال الرقابة على الإعلام والإعلان الانتخابيين والإنفاق والتمويل الانتخابي الواردة إليها من المرشحين و اللوائح الانتخابية والجهات السياسية الحزبية المعنية وبتها، وذلك على عنوانها: الصنايع ، “سنتر أرسكو”، الطابق الثامن أو على البريد الإلكتروني : supervisorycommissionforelect@gmail.com”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام