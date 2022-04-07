أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-04-2022

البناء

• تسبّبت دراسة إحصائية تتوقع فوز اللائحة المدعومة من الثنائي في بيروت الثانية بالمقاعد الشيعية والدرزية والإنجيلية ولائحة المشاريع بثلاثة مقاعد واحتمال خسارة لائحتي المعارضة ونيل كل من لائحتي مناصري تيار المستقبل لمقعدين باستنفار دبلوماسيّ واتصالات عابرة للحدود.

• توقفت مصادر إعلاميّة أمام خلفيّة الترحيب الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بزيارة البابا فرانسيس في حزيران ورأت فيه تأكيداً للإعلان الرئاسيّ عن الزيارة رغم صدور نفي للموعد من دائرة في الفاتيكان، وتساءلت عن فرضيّة دخول طرف ثالث على الخط الفاتيكاني للتشويش السياسي والإعلامي.

النهار

• يدور حديث عن إقدام دولة مجاورة على تعيين سفير جديد لها في لبنان بعد الانتخابات النيابية.

• لوحظ أن بعض التيارات السياسية البارزة، لم تقم بأي حملات إعلانية انتخابية على جاري عادتها، بذريعة “ما معنا مصاري”.

• عُلم أن زعيماً سياسياً دعا خلال زيارة تعزية على خلفية أحداث حصلت في منطقته، إلى الوعي والحكمة والتعقل، وأن يكون القضاء هو المرجع الصالح، والجيش اللبناني من يحفظ الامن.

• لوحظ أن تياريا سياسيا “سياديا” تحالف انتخابيا مع كل الذين يكنون له العداء ووجهوا إلى رئيسه سابقا تهما شتى.

اللواء

• كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من ان تكون “قوة ناتوية” في الخاصرة الروسية.

• يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحول اليها.. للمراجعة أمام الجهات المعنية!

• نُقل عن مرجع رسمي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال باللجوء إلى بيع أصول الدولة أو حتى تسييل الذهب.

الجمهورية

• أُحبطت مساعي موظف كبير في أن يكون صاحب “الامر والنهي” في بعض الملفات والتشكيلاتّ الحيوية والحساسة.

• نفت أوساط نائب مستقيل في إحدى دوائر جبل لبنان أنها قد اعتذرت عن التحالف مع وزير سابق إرضاء لمرشح حزبي وقالت إن العكس هو الذي حصل.

• لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة لم يبدأ بعد جوالته الاتتخابية ما طرح علامات إستفهام حول الأمر .

المصدر: صحف