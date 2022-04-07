أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 07-04-2022

الأخبار

تركيا ـ قطر: تهاوش على «الصيْدة» السورية

‫«الأخبار» تنشر بنود «الاتفاق» مع صندوق النقد: موازنة و«كونترول» وتدقيق وهيكلة المصارف

‫اتجاهات ناخبي المستقبل في بيروت الثانية: «الأحباش» أولاً… ولائحة السنيورة الحلقة الأضعف

‫يأس روسي من المفاوضات: الحرب طويلة طويلة

النهار

سباق الاستحقاقات: ايار الانتخابات وحزيران البابا

ميقاتي يؤكد ان الانتخابات في موعدها وينفي وجو أي عراقيل لوجستية أو مالية

مجلس الوزراء يوافق على إطلاق مناقصات لإنشاء محطات انتاج الكهرباء في الزهراني ودير عمار

اللواء

“هوبرة” حياتية في مجلس الوزراء.. ومحدلة معيشية على الفقراء!

لا لائحة في بيروت مدعومة من بهاء الحريري.. وبعثة صندوق النقد ” للبحث صلة”

معركة الإليزيه: لوبن تُزاحم ماكرون

الجمهورية

أوروبا لإنتخابات نزيهة بلا ضغوط

مفاجأة قضائية تهدد الانتخابات!

الإنهيار رهن استحقاقين: وقف غزو أوكرانيا و15 أيار

إفلاس الدولة والمركزي.. مصطلحات أثارت زوبعة

الديار

الازمة المالية تخيم على الحكومة وتهدد بفقدان القمح والادوية السرطانية وتراكم النفايات

هل يرفع البخاري نسبة الاقتراع السني… لا دعوات للمستقبل لإفطارات السفارة السعودية؟

لقاءات مفتوحة بين الفرنسيين وحزب الله و «سان كلو» الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي الفرنسي

البناء

واشنطن تزوّد تايوان بالسلاح وترفع التوتر مع الصين… وامتحان الرئاسة الفرنسية الأحد

مجلس المطارنة يؤكد ويرحّب: زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران

الحكومة عاجزة عن التقدّم نحو حلول للأزمات اليوميّة… وعن حسم «خطة التعافي»

المصدر: صحف