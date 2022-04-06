الخارجية الروسية تعترف بدبلوماسي أرسلته طالبان إلى موسكو قائماً مفوضاً بأعمال أفغانستان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الروسية، أرسلت اليوم، مذكرة إلى السفارة الأفغانية في موسكو تعترف فيها رسمياً بالدبلوماسي، جمال ناصر غروال، الذي أرسلته حركة طالبان بصفته القائم المفوض المؤقت بأعمال أفغانستان لدى روسيا.

وقالت زاخاروفا، في إفادة إعلامية : “في شباط/فبراير الماضي، وصل أول دبلوماسي أفغاني إلى موسكو، مبعوثاً من حكومة طالبان. وفي آذار/مارس، حصل على اعتماد من وزارة الخارجية، وفي نهاية مارس، أبلغتنا وزارة الخارجية الأفغانية بانتهاء مهمة سفير أفغانستان لدى روسيا سعيد جواد، وتعيين جمال غروال، قائمًا مفوضاً مؤقتاً بأعمال أفغانستان في موسكو”.

وأضافت زاخاروفا : “أرسلت وزارة الخارجية الروسية اليوم، في 6 نيسان/ أبريل، مذكرة إلى السفارة الأفغانية بشأن الاعتراف الرسمي بوضع هذا الدبلوماسي الأفغاني بصفته القائم المفوض المؤقت بأعمال أفغانستان في موسكو. ونعتبر ذلك بمثابة خطوة نحو استئناف كامل للاتصالات الدبلوماسية”. وأوضحت زاخاروفا، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف الرسمي بنظام طالبان في أفغانستان”.

في نهاية آذار/مارس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو أصدرت اعتمادًا لأول دبلوماسي أفغاني من حكومة طالبان، وقد وصل بالفعل إلى روسيا.

وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تكال، يوم الإثنين المنصرم، تعيين حركة طالبان، أول ممثل لها في موسكو منذ إقالة سفير السلطات السابقة، التي حلت الحركة مكانها، العام الماضي.

وتسعى طالبان للاعتراف بحكومتها منذ سيطرتها على البلاد في آب/أغسطس الماضي عقب فرار الرئيس السابق أشرف غني بنهاية معارك بين قوات الحكومة وطالبان. ولكن الحركة تواجه ضغوطا دولية في سبيل تحقيق تلك الغاية، تتمثل في المطالبات بضمان الحريات للأفغان وعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية، أمير خان متقي، قد قال في تصريح مصور في وقت سابق، إن الصين ستقبل بالدبلوماسيين الذين ستعينهم الحركة في السفارة الأفغانية هناك، وذلك عقب زيارة قام بها للصين أجرى خلالها محادثات وصفها بالجيدة.

المصدر: سبوتنيك