العدو الاسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء ستة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل الحنبلي (32 عاما)، بعد أن داهمت منزله في شارع النجاح القديم”، وتابعت “من قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى كريم هلال (15 عاما)، خلال تواجده قرب منطقة البيرين جنوب مدينة قلقيلية”.

واضافت المصادر “من الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عز عوض مطاوع من بلدة بيت عوا، وحسين صابر الهريني من قرية التوانة، ويوسف محمد صبارنة من بلدة بيت أمر”، وتابعت “من جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبود قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزل ذويه في مخيم جنين”.

المصدر: فلسطين اليوم