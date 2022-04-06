كورونا في الصين.. ارتفاع بعدد الاصابات بلغ 20614

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 20614 إصابة جديدة.

ووفقا للجنة الحكومية للنظافة والصحة في الصين فقد تم تحديد أن 19199 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض، وفقط 1415 شخصا لديهم أعراض بالمرض.

وقالت اللجنة إن “ما يقرب من 99% من أولئك الذين يخضعون للعلاج حاليا في الصين أصيبوا بالعدوى في داخل البلاد، و1% فقط من الإصابات المسجلة حالات إصابة قادمة من خارج البلاد”.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة يوميا بمقدار 2.33 مرة مقارنة بالأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف 8825 مصابا.

المصدر: روسيا اليوم