مقاومون تصدوا لقوات العدو الاسرائيلي خلال تنفيذها اقتحامها جنين بالضفة المحتلة

فشلت قوات العدو الاسرائيلي مجددا فجر اليوم الأربعاء خلال اقتحامها لبلدة اليامون شمال غرب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، من اعتقال عدد من المقاومين بالبلدة جراء اشتباكات مسلحة بين قوات العدو والمقاومين الذين تصدوا للمقتحمين الصهاينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات كبيرة من الدبابات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وقامت بمحاصرة منزل آل الجعبري بحثاً عن المطارد عمر الجعبري في بلدة اليامون، وسط مقاومة شديدة من الشبان والمقاومين الذي أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال تعرضت لوابل كثيف جداً من المفرقعات النارية بشكل مباشر في بلدة اليامون غرب جنين، مما أصابهم بحالة هلع في صفوف قواتها التي سارعت لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة عقب استهدافها بالمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف في بلدة اليامون غرب جنين”.

وقالت المصادر إن “قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر المطارد عبد الرحمن السعدي احد كوادر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام مخيم جنين”.

المصدر: فلسطين اليوم