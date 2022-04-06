عناوين وأسرار الصحف اليوم 06-04-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 06-04-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الاخبار:

ـ سلطة قضم الحقوق

ـ صندوق النقد: مصارفكم بلا أموال

ـ غلاء المعيشة: تمييز بين الأجراء

ـ ‫السعودية تعطّل اتفاقية الغاز مع مصر؟

‫كهرباء الانتخابات: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة

‫فصل جديد من الحرب: روسيا تستعدّ لمواجهة طويلة

صحيفة البناء:

ـ الحملة الدبلوماسيّة الغربيّة على روسيا تتصاعد وتصطدم بالحاجة الأوكرانيّة للمسار التفاوضيّ

ـ البابا فرنسيس يحدّد حزيران لزيارة لبنان… بين الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة

ـ مخاوف من إشارات أحداث طرابلس على إجراء الانتخابات مع وضوح اتجاهاتها

صحيفة اللواء:

ـ المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟

ـ الراعي قريباً في بعبدا.. وزيارة البابا غير ثابتة.. وعون تتراجع عن ملاحقات المصارف.

ـ الحرب على أوكرانيا والرقص مع الدب الروسي.

ـ مرشَّحو الوجاهة ولوائح الأنانيات!

أسرار الصحف:

البناء

قالت مصادر إحصائيّة إن مجموع ما ستناله لوائح “المجتمع المدني والتغيير والثورة” في الدوائر التي ستعجز فيها عن نيل مقعد انتخابي رغم وجود تمويل كبير بتصرّفها سيزيد عن الحاصل الانتخابي للدائرة. وهذا يعني أن الأنانيات سبب الفشل وتقول إن هذا الوضع سيتكرر في سبع دوائر.

تعترف المراجع المالية الغربية ببلوغ مرحلة العجز عن إدخال الوضع المالي الروسي في مرحلة الضعف حتى لو تمّ وقف شراء أوروبا للغاز الروسي. وتقول إن الغرب يكتشف أنه لا يستطيع العيش بدون الشرق بعدما عاش قروناً وهو يعتقد العكس ويهدّد الشرق بوضعه تحت الاختبار.

الجمهورية

قال مسؤول كبير إنّه لا يستبعد أن تشهد قضية حسّاسة تحريكاً في الإتجاه المعاكس عمّا هي عليه في هذه الفترة.

يُتداوَل بعيداً من الاضواء بإسمَي مستشارَي مسؤول كبير في التشكيلات المطروحة.

اللواء

تتعرض العلاقة بين دولة كبرى، ودولة إقليمية لضعف في التنسيق في عدد من المواضيع، أدى إلى بلبلة في ما خصّ الأداء على الأرض.

احتوى قيادي حزبي شاب قراراً حليفاً بإبعاده، لمصلحة منافس معروف، ولإعتبارات لا صلة لها بما أعلن أو ما جرى التفاهم حوله.

المصدر: الصحف اللبنانية