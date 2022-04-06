مصدر يتحدث عن مصير أكبر بنك حكومي مصري في لبنان بعد إفلاس الدولة

كشف مصدر مسؤول ببنك مصر، موقف فروع البنك في لبنان البالغ عددها نحو 24 فرعا، وذلك عقب إعلان إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي.

وقال المصدر المسؤول إن فروع بنك مصر في لبنان ستواصل عملها كما هي، ولن توقف عملها بعد إعلان إفلاس الدولة.

والبنوك المصرية التي لها فروع في لبنان هي بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويعمل البنكان المصريان وفقا لقانون البنك المركزي اللبناني وقواعد الدولة، ويتأثران بأي تداعيات اقتصادية أو أحداث سياسية، كسائر البنوك العاملة في بيروت.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وأوضح أنه “سيجرى توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

المصدر: وكالات