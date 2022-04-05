أنباء أولية عن إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 23:18

أنباء أولية عن إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل(فلسطين اليوم)

منذ 26 mins 5 April، 2022
أخبار موقع المنار

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