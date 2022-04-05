أنباء أولية عن إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 23:18
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اعلام العدو: الجيش ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس خوفا من تعرض الجنود لعمليات اطلاق نار من قبل الفلسطينيين
اعلام العدو: تظاهرات تطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين
المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ستتم ازاحة الستار قريبا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في البلاد
علي بهادري جهرمي: فرض العقوبات من قبل واشنطن أثناء المفاوضات عمل غير بناء ويظهر عدم جدية في تحقيق تقدم بالمفاوضات
اساتذة التعليم الرسمي ينفذون اعتصاما في الهرمل للمطالبة بتحويل الرواتب الى المدارس او اعادة افتتاح فروع المصارف بالقضاء
النائب علي حسن خليل يبحث مع وفد من اساتذة الجامعة اللبنانية ملف الجامعة: سأكثف الاتصالات لاقرار الامور العالقة
القاضية غادة عون تقرر رفع منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا
وزير الاشغال علي حمية حول خطة النقل: توصلنا الى خطط إعادة هيكلة لخدمة النقل في كل لبنان واعادة اعمار مرفأ بيروت
حمية: لاول مرة بتاريخ لبنان توضع هكذا خطة ولكن لا نستطيع ان نجتمع عشرات الساعات ونتفاجأ أن البنك الدولي رفض القرض
نقابة موظفي أوجيرو: في حال عدم وصول الاعتمادات المالية الى الهيئة مساء الجمعة سيبدأ الاضراب المفتوح يوم السبت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدين الضغوط الاوروبية على شركة غازبروم ويهدد باتخاذ اجراءات انتقامية
بوتين: في مواجهة أزمة نقص الغذاء العالمية سيتعين علينا هذا العام أن نكون متنبهين أكثر تجاه الامدادات الى الخارج
وزير الخارجية الروسي: هدف الاستفزاز الكاذب في مدينة بوتشا الاوكرانية هو محاولة افشال المفاوضات بين روسيا واوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة: لا توجد أدلة تدعم الاتهامات الموجهة الى الجيش الروسي بقتل مدنيين في بوتشا
فاسيلي نيبينزيا: الهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا هو استئصال ورم النازية الذي يلتهم أوكرانيا
ينس ستولتنبيرغ: حجم دعم حلف شمال الاطلسي لأوكرانيا لا يهدد بنشوب حرب شاملة بين دول نووية
الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الاوكرانية خلال الساعات الماضية
وزير الحرب الامريكي: قبل بدء العملية العسكرية في اوكرانيا زودنا كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار وسنقدم مليار دولار اضافية
نائبة رئيس الحكومة في جورجيا تيا تسولوكياني: أوكرانيا تحولت الى ملاذ للمجرمين الذين فروا من جورجيا
هيومن رايتس ووتش: أعداد كبيرة من المهاجرين في أوكرانيا ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي ويجب السماح لهم بالخروج
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش: مجلس الامن الدولي منقسم بشأن أوكرانيا وكل القضايا التي تهدد السلم الدولي
رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي: مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية
الغنوشي: الدستور لا يمنح الرئيس التونسي سلطة حل البرلمان الا عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه
الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر شادي الشرفا لحظة الإفراج عنه بعد 20 عاما من الاعتقال ويحوّله الى التحقيق
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 17 أسيرا من المرضى في سجن الرملة بفيروس كورونا وهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة
إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
البنتاغون: اختبرنا بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت الشهر الماضي وبقي الاختبار طي الكتمان لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أنباء أولية عن إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل(فلسطين اليوم)
منذ 26 mins
5 April، 2022
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