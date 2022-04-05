الصحة اللبنانية : 284 إصابة كورونا جديدة و 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 19:30
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يوقع القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 29 آذار ويحيلها الى رئاسة مجلس الوزراء
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المفتي الشيخ أحمد قبلان: لا يحق لمسؤول حكومي أن يتعذر بإفلاس الدولة للتهرب من الالتزامات الحكومية لأنه منطق فاشل
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدين الضغوط الاوروبية على شركة غازبروم ويهدد باتخاذ اجراءات انتقامية
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الأمين العام لحلف الناتو: روسيا تعزز صفوفها للسيطرة على كامل منطقة دونباس والأزمة الأوكرانية تقلقنا وتداعياتها عالمية
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إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 17 أسيرا من المرضى في سجن الرملة بفيروس كورونا وهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة
إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيينا من بعض الدول الاوروبية
استدعاء السفير الروسي في باريس الى مبنى الخارجية الفرنسية وإخطاره بطرد دبلوماسيين روس
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ستصبح أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الروبل الروسي أظهر مرونة قوية أمام العقوبات الغربية
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الأمين العام لحلف الناتو: روسيا تعزز صفوفها للسيطرة على كامل منطقة دونباس والأزمة الأوكرانية تقلقنا وتداعياتها عالمية
11 منظمة إغاثية دولية تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة في غرب افريقيا عمّقتها حرب أوكرانيا
الهلال الأحمر الفلسطيني: 24 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العمود وباب الساهرة وبلدة العيساوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف نقطة لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم بنابلس في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر شادي الشرفا لحظة الإفراج عنه بعد 20 عاما من الاعتقال ويحوّله الى التحقيق
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 17 أسيرا من المرضى في سجن الرملة بفيروس كورونا وهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة
إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
البنتاغون: اختبرنا بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت الشهر الماضي وبقي الاختبار طي الكتمان لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا
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لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
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الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
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حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية : 284 إصابة كورونا جديدة و 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة
منذ 33 mins
5 April، 2022
الصحة اللبنانية
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