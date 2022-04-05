الصحة اللبنانية : 284 إصابة كورونا جديدة و 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2022 - 19:30

الصحة اللبنانية : 284 إصابة كورونا جديدة و 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة

منذ 33 mins 5 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة