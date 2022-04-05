الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع للاوضاع الامنية وسبل تأمين الحاجات الاجتماعية للعسكريين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 15:14

الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع للاوضاع الامنية وسبل تأمين الحاجات الاجتماعية للعسكريين

منذ 1 ساعة 5 April، 2022
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم للاوضاع الامنية في البلاد، في ضوء التطورات الاخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، كما تركز البحث على حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.

سليم
وأكد الوزير سليم انه يواصل العمل “من اجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة الى حين انتظام عملية الدفع بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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