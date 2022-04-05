الدفاع الروسية: رصد عمليات تصوير جديدة في “موشون” شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 12:52

الدفاع الروسية: رصد عمليات تصوير جديدة في “موشون” شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية (روسيا اليوم)

منذ 51 mins 5 April، 2022
أخبار موقع المنار

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