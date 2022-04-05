الدفاع الروسية: رصد عمليات تصوير جديدة في “موشون” شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 12:52
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إقفال باب تسجيل اللوائح المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في وزارة الداخلية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء
وزارة الداخلية: بلغ مجمل عدد اللوائح المسجلة 103 لوائح من بين 1044 مرشحا فيما بلغ عدد المنسحبين 42
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يؤكد جهوزية الوزارة وإصرارها على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح
النائب محمد رعد: الأصوات الداعية إلى إقصاء المقاومة سياسياً تستجيب للفتنة الأميركية العابثة بالأمن والإستقرار في لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي في السراي وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بحضور النائب أمين شري ووزير البيئة ناصر ياسين
مراسل المنار: الرئيس ميقاتي سيطلب من حاكم مصرف لبنان زيادة السيولة للشركتين المعنيتين برفع النفايات من محافظة جبل لبنان
حزب الله واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يواصلان رفع النفايات المتراكمة في الشوارع بسبب توقف شركة City blue عن العمل
النائب السابق أمل ابو زيد يعلن تراجعه عن قرار سحب ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في دائرة جزين
أبو زيد: تبقى مصلحة منطقة جزين فوق كل اعتبار فلتكن معركتنا معركة مصيرية لتثبيت نهج مدرسة العماد ميشال عون وحرية قرارنا
مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من الحرائق نتيجة تعرض لبنان لرياح خماسينية اعتباراً من الأربعاء ومن ارتفاع درجات الحرارة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة
الدفاع الروسية: كييف قامت بفبركة جديدة وتصوير مسرحية بقرية موشون بضواحي كييف مع مدنيين يُزعم أن القوات الروسية قتلتهم
الدفاع الروسية: تدمير 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: المفاوضات مستمرة مع الجانب الأوكراني عبر تقنية الفيديو
لافروف: عند حصول تقدم في المفاوضات بين موسكو وكييف يمكن حينها عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني
السفير الروسي لدى واشنطن: الاستفزاز في بوتشا قمة في الكذب والسخربة وواشنطن نصبت نفسها كمدعي عام وبدأت بتحديد الجناة
الخارجية الروسية ردا على دعوة الرئيس الأميركي لمحاكمة جرائم حرب: دعه يبدأ أولا من قصف يوغوسلافيا واحتلال العراق
استدعاء السفير الروسي في باريس الى مبنى الخارجية الفرنسية وإخطاره بطرد دبلوماسيين روس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 24 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العمود وباب الساهرة وبلدة العيساوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف نقطة لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم بنابلس في الضفة الغربية المحتلة
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
البنتاغون: اختبرنا بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت الشهر الماضي وبقي الاختبار طي الكتمان لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا
الدفاع الصينية: ارسال أكثر من ألفي متخصص طبي من الجيش الى شنغهاي للمساعدة في أعمال مكافحة جائحة كورونا
الدفاع الروسية: تدمير 3 مروحيات للقوات الأوكرانية نتيجة هجوم على مطار بالوفنوي في ضواحي نيكولاييف
صحيفة "فاينانشيال تايمز": الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تفاقم الوضع في اوكرانيا
الدفاع الصينية: ارسال أكثر من ألفي متخصص طبي من الجيش الى شنغهاي للمساعدة في أعمال مكافحة جائحة كورونا
السلطات الاكوادورية: مقتل 20 نزيلا على الأقل في أحد سجون الإكوادور جراء أعمال شغب
أرمينيا تبدي استعدادها لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان
5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابول
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: رصد عمليات تصوير جديدة في “موشون” شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية (روسيا اليوم)
منذ 51 mins
5 April، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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